Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.

В настоящее время Татьяна, как отмечается, переехала к своему отцу в Америку, откуда время от времени выкладывает достаточно шокирующие подписчиков фотографии. На одном из последних снимков Татьяна позирует в коротком топике, показывая татуировку на руке, являющуюся цитатой из стихотворения Марины Цветаевой.

Также многие подписчики обратили внимание на небритые подмышки Плаксиной. Как она сама объяснила в подписи к фото, она специально не брилась для некоторых дам “с начёсами и пирожками”. После этого она предложила им идти работать.

Что думают пользователи Сети по поводу снимка, узнать не удалось – комментарии Татьяна заблаговременно закрыла.