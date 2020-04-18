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В социальных сетях появился видеоролик, на котором молодая жительница Татарстана назвала многих детей «тупыми» и «деревом».

Девушка решила высказать свое мнение в связи с закрытием школ на карантин и переходом учащихся на дистанционное обучение. Она отметила, что многие родители жалуются на то, что им трудно делать домашнюю работу со своими детьми. По ее мнению, виноваты в этом они сами, так как до этого не следили за обучением своих детей.

Согласно предварительным сведениям, автор ролика – дочь директора школы, а ее мать работает учительницей. По образованию сама девушка является преподавателем. Многих пользователей соцсетей при этом разозлил откровенный ответ жительницы республики.

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