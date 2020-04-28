Телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал травлю в адрес Регины Тодоренко, начавшейся после её высказывания о жертвах домашнего насилия.

Пост, посвящённый этому, он опубликовал на своей странице в Instagram. По словам Шепелева, Регина высказала своё мнение и не имела цели оскорбить женщин, пострадавших в результате домашнего насилия.

Он сообщил, что чьё-либо мнение не обязательно должно нравится остальным. Также Шепелев отметил, что публичный человек всегда должен думать над своими словами и корректировать их так, чтобы не обидеть других. При этом, высказывать то, что думаешь, по его мнению, может быть не разумно, но смело, на что не все решатся.

Также, как заявил Шепелев, вынуждать приносить извинения является весьма печальным симптомом. Как отмечается, Тодоренко уже попросила прощения за своё высказывание.