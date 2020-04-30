Антон Пантин, общественный деятель, разместил в соцсетях ролик, на котором видно, как Владимир Бендус народный избранник Югорска, оскорбляет его и применяет в отношении него силу.

Согласно словам общественника, причиной данного нападения являются его недавние статьи. Это подтверждается опубликованными кадрами, на которых депутат задает вопрос Пантину о том, почему он постоянно критикует власть. Данное происшествие случилось на одной из улиц города в дневное время суток.

Прохожие делали замечания Бендусу, указывая на то, что он душит общественного деятеля, однако тот не реагировал на них, заявляя, что все нормально. Журналист отметил, что получил травмы во время избиения. Народный избранник также смог забрать у него смартфон, на который велась съемка. Пантин уже подал заявление в правоохранительные органы.