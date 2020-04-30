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Во Франции произошла массовая драка между уроженцами Чечни и африканскими мигрантами.

Инцидент произошёл в городе Труа в ночь на 25 апреля. Как сообщается, началом для конфликта послужило избиение чеченского ребёнка, совершённое мигрантами на футбольном поле. В итоге чеченцы решили отомстить и провести “карательную экспедицию”. Около 50-ти человек с железными прутьями и битами, как сообщается, проникли в бывший отель, где на тот момент были размещены беженцы.

На место инцидента были вызваны правоохранительные органы. Трое участников драки были задержаны, центр было решено эвакуировать, чтобы предотвратить возможное продолжения конфликта. Два охранника и два мигранта в результате произошедшего пострадали.

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