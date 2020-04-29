Российский боец MMA Дмитрий Кузнецов некоторое время назад критически высказался о Хабибе Нурмагомедове.

В своём сообщении он обвинил Нурмагомедова в сексизме и трусости, а также в том, что спортсмен слишком любит деньги. После этого он сообщил в своём Instagram-аккаунте, что на него напали и избили.

Так, как он рассказал, на него напали пять человек, которые таскали его по асфальту и рвали одежду. Также пострадала машина его отца, которую привели в непригодный вид, но, как отметил Кузнецов, даже стёкла нормально разбить не смогли. Причинённый ущерб он посчитал несерьёзным, и в полицию обращаться не будет.

Затем Кузнецов сообщил, что запугать его не получится, какие бы меры не предпринимались обидчики. Однако он попросил не трогать его родителей, не имеющих отношения ко всей этой истории.