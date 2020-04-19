Айза Анохина, известный дизайнер и ведущая из РФ, решила прокомментировать неоправданную критику в свой адрес со стороны блогерши Анастасии Ивлеевой.

Напоминаем, что во время свежего выпуска своей программы AgentShow Ивлеева побеседовала с рэп-исполнительницей Инстасамкой. Во время разговора она решила спросить у певицы, что она думает о творчестве Айзы, а затем сразу же рассмеялась.

Этот невольный смех сильно не понравился телеведущей. Анюхина неприятно удивилась действиям Ивлеевой, так как не ожидала увидеть от нее столь неуважительного отношения к себе. Затем она добавила, что ее поведение является ярким примером того, как «слава портит людей».