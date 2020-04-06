Айза Анохина выставила свою квартиру в центре Москвы на продажу.

Трёхкомнатная квартира площадью в 129,7 квадратных метров находится в комплексе бизнес-класса “Резиденция композиторов”. По словам Анохиной, квартиру она покупала для себя и двоих своих сыновей – Элвиса и Сэма. Она является единственной собственницей. При этом дизайн комнат продумала она сама, и сама же выбрала мебель и декор. Отмечается, что при отделке комнат были использованы “премиум” натуральные материалы от ведущих европейских производителей.

В квартире имеются спальня с гардеробной, детская комната, кухня, совмещённая с гостиной, бытовые помещения. Анохина приобрела квартиру на стадии возведения жилого дома за 50 миллионов рублей, сейчас же она планирует продать её за 58,7 миллионов рублей. Причину продажи жилья Айза не назвала.