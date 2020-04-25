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Анастасия Волочкова поделилась историей о забавном произошедшем с ней случае во время карантина.

Согласно её рассказу, однажды ей позвонила “Ксения Собчак” – на экране смартфона высветилось именно её имя. Отношения между этими двумя женщинами достаточно сложные после того, как Ксения поставила в доме Волочковой скрытые камеры. Однако, несмотря на это, балерина решила ответить на звонок.

Она с первых слов поняла, что звонок совершили пранкеры – с ней начал разговаривать “директор” Ксении, предложивший Волочковой поучаствовать в их шоу за полтора миллиона долларов. Она решила подыграть и начала проявлять интерес к столь заманчивому предложению.

После того, как пранкер заявил, что в шоу будут иметь достаточно откровенные сцены, и поинтересовался, готова ли Анастасия участвовать в подобном, она решила закончить разговор.

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