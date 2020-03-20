Российские журналисты продемонстрировали обломок, оставшийся после уничтожения турецкого беспилотника.

Как сообщается, турецкий беспилотный летательный аппарат был уничтожен сирийскими военными при помощи российского ЗРПК “Панцирь”. Продемонстрированный обломок остался единственной относительно уцелевшей частью.

Турецкий беспилотник, согласно имеющейся информации, пытался совершить атаку позиций сирийских военных, находящихся в провинции Идлиб, однако потерпел неудачу. Беспилотник был практически полностью уничтожен и буквально превращён в груду обломков при подлёте к базе.

Сообщается, что с начала марта 2020 года было уничтожено приблизительно от 40 до 50 принадлежащих Турции беспилотников.