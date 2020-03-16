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В Сочи состоялся финал конкурса “Мисс и Миссис супермодель России-2020”.

Мероприятие прошло 14 марта. Согласно сообщению организаторов, опубликованном в Instagram, всего в конкурсе за титул боролись 22 девушки, приехавшие со своей страны.

“Миссис супермодель” стала Мария Карась. А титул “Мисс супермодель” сумела завоевать ижевчанка Екатерина Беляева. Как она сообщила на своей странице, это является её дебютом, и после победы её переполняют эмоции.

Победительницы будут представлять Россию на мировом конкурсе красоты, который состоится в Индии. В этой же стране конкурс был основан четыре года назад. Конкурс должен был состояться в апреле, однако в этом году из-за эпидемии коронавируса он был перенесён на более поздний срок.

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