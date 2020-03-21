Залина Джабаева, жительница Республики Чечня, принесла извинения за недавние панические сообщения о распространении коронавирусной инфекции в регионе.

Ранее чеченка опубликовала в WhatsApp голосовые сообщения, в которых заявила, что в населенном пункте Серноводское было закрыто медицинское учреждение, после того как в него поступили больные с новым типом коронавируса COVID-19. Позднее Джабаева сообщила, что услышала данные слухи от пассажира маршрутного автобуса.

Вскоре на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором журналисты отправились в соответствующую больницу и показали, что она работает в обычном режиме. Никаких больных с коронавирусной инфекцией в ней нет. Рита Термулаева, глава местного отделения Роспотребнадзора, сообщила, что в Чечне нет пациентов с симптомами COVID-19.