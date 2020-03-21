читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Залина Джабаева, жительница Республики Чечня, принесла извинения за недавние панические сообщения о распространении коронавирусной инфекции в регионе.

Ранее чеченка опубликовала в WhatsApp голосовые сообщения, в которых заявила, что в населенном пункте Серноводское было закрыто медицинское учреждение, после того как в него поступили больные с новым типом коронавируса COVID-19. Позднее Джабаева сообщила, что услышала данные слухи от пассажира маршрутного автобуса.

Вскоре на телеканале «Грозный» появился сюжет, в котором журналисты отправились в соответствующую больницу и показали, что она работает в обычном режиме. Никаких больных с коронавирусной инфекцией в ней нет. Рита Термулаева, глава местного отделения Роспотребнадзора, сообщила, что в Чечне нет пациентов с симптомами COVID-19.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Ливерпуль Челябинск – Тайфун | СШОР Звезда Пермь 2 – Октан | Юридический факультет – Математический факультет | Экономический факультет – Исторический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Галатасарай тим – Бенфика тим |
Вам может понравиться

В съемной квартире Серпухова бросили двухлетнего ребенка

В одной из съемных квартир города Серпухов родители бросили 2-летнего ребенка. Мальчика… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Россияне начали скупать дешевые билеты для перелетов внутри страны

Российские путешественники принялись скупать недорогие авиабилеты, связанные с перелетами внутри страны. На… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Роспотребнадзор Ленобласти закупил тысячи масок и антисептики

В управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области решили закупить антисептики и медицинские маски… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 21 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи, 21 марта – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 21 марта – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 21 марта – небольшой снег, до -2 °C | Королев, 21 марта – ясно, до 11 °C | Подольск, 21 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир, 21 марта – пасмурно, до 7 °C |