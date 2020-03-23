В городе Сызрань местные жители занялись скупкой товаров в магазинах для взрослых на фоне быстрого распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

Горожане обнаружили, что в аптеках и супермаркетах уже не хватает на всех средств для дезинфицирования, поэтому они направились в интимные магазины, где в большом количестве представлены очищающие спреи, с помощью которых обычно обрабатываются игрушки для взрослых.

В одном из местных секс-шопов сотрудники сообщили о наличии ажиотажного спроса из-за коронавируса. По их словам, у них уже закончились все спреи и неизвестно, когда прибудет новая партия. Эти средства имеют в своем составе хлоргесидин, поэтому они пригодны для дезинфицирования рук.