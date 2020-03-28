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Жители Ленобласти попросили губернатора Александра Дрозденко не рисковать своим здоровьем и уйти на дистанционную работу.

Открытое письмо губернатору было опубликовано на странице Instagram вице-президента Федерации Самбо Ленобласти Маарифа Алекперова. Как сообщается, он обратился к губернатору от имени бизнесменов, спортсменов, и простых жителей региона.

В письма отмечалась высокая нагрузка на губернатора, несмотря на действующие меры карантина. Дрозденко попросили не игнорировать рекомендации и остаться дома, сообщив, что управлять регионом можно и дистанционно. Авторы письма, в свою очередь, пообещали поддержку и помощь.

Также в письме отмечается, что с приходом Дрозденко к власти регион стал активно развиваться, и жители не хотят останавливаться на достигнутом.

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