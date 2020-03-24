В информагентстве заявили, что многие итальянцы начали менять флаги Евросоюза на флаг РФ.

На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор. Речь идет о жителе Оменье Фредерико Кане. Он разместил соответствующую запись на своей страничке в соцсети «Фейсбук». На ней он выразил слова благодарности Российской Федерации и лично ее лидеру Владимиру Путину.

По его словам, друзья, как правило, познаются в беде. Поэтому он благодарит Путина и Россию за оказанную поддержку. Менее чем за сутки видеороликом поделились свыше 30 000 пользователей. Многие итальянцы в комментариях поддержали действия Кане.