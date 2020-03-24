читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информагентстве заявили, что многие итальянцы начали менять флаги Евросоюза на флаг РФ.

На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор. Речь идет о жителе Оменье Фредерико Кане. Он разместил соответствующую запись на своей страничке в соцсети «Фейсбук». На ней он выразил слова благодарности Российской Федерации и лично ее лидеру Владимиру Путину.

По его словам, друзья, как правило, познаются в беде. Поэтому он благодарит Путина и Россию за оказанную поддержку. Менее чем за сутки видеороликом поделились свыше 30 000 пользователей. Многие итальянцы в комментариях поддержали действия Кане.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
РБ Лейпциг (Arcos) – Байер 04 (Hrusch) | Боруссия Дортмунд (LaikingDast) – Байер 04 (Hrusch) | Бавария Мюнхен (Boulevard_Prospect) – Боруссия Менхенгладбах (vrico) | Боруссия Менхенгладбах (vrico) – Байер 04 (Hrusch) | Бавария Мюнхен (Boulevard_Prospect) – РБ Лейпциг (Arcos) | Боруссия Дортмунд (LaikingDast) – Бавария Мюнхен (Boulevard_Prospect) | РБ Лейпциг (Arcos) – Боруссия Менхенгладбах (vrico) |
Вам может понравиться

Барбара Брыльска страдает от онкологического заболевания

Актриса Барбара Брыльска, звезда фильма “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”, как… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.03.2020
  • читать 1 минуту

В Магадане женщина встала на сторону защиты насильника своей дочери

В Магадане окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.03.2020
  • читать 1 минуту

Появилось видео эвакуированных из Марокко российских туристов

В Сети был размещен видеоролик, на котором демонстрируются интервью с эвакуированными из… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 24 марта – ясно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 марта – дождь, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 24 марта – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Подольск, 24 марта – ясно, до 1 °C | Армавир, 24 марта – пасмурно, до 8 °C |