Жителей Волховского района напугал голос, предупреждающий из громкоговорителей о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией.

Таким образом администрация Волховского района пытается призвать жителей проявлять осторожность и соблюдать самоизоляцию. Жителей просят не покидать свой дом без крайней необходимости, минимизировать любые контакты, за исключением людей, проживающих вместе, а также соблюдать личную гигиену и чаще мыть руки.

При этом, как отметили местные жители, голос, который звучит в громкоговорителях, весьма скрипучий и даже довольно жуткий. Предупреждение с пугающим голосом было записано на видео и опубликовано на YouTube. Некоторые отметили, что запись словно была взята из фильмов про Чернобыль.