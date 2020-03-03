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Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР, сообщил, что в РФ необходимо ввести смертную казнь для людей, которые распространяют недостоверные сведения о коронавирусе.

Согласно его словам, если власти хотят избежать появления лживых вбросов и фейков, которые могут создать панику в России, то необходимо на время ввести смертную казнь для тех, кто будет распространять подобную информацию. Он добавил, что следует как можно скорее принять жесткие меры.

Лидер партии напомнил, что в 1941 году после возникновения опасности захвата столицы СССР местным сотрудникам милиции дали разрешение на отстрел паникеров. Было расстреляно около 100 человек, но паника после этого сразу же прекратилась.

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