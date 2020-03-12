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14 марта актёру Алексею Янину исполнится 37 лет. В связи с праздником его мама Ольга Андреевна рассказала о его состоянии – пять лет назад Алексей пережил инсульт.

После этого он некоторое время находился в коме, и в итоге получил инвалидность первой группы. Его семья прикладывает неимоверные усилия для того, чтобы Алексей смог вернуться к нормальной жизни. Они ежедневно проводят занятия дома и в реабилитационных центрах.

За свою инвалидность Янин получает 15 тысяч рублей от государства, этой суммы на лечение недостаточно, и Ольга Андреевна выражает благодарность всем, благодаря кому Алексей получает необходимые лекарства и процедуры. За прошедшие пять лет реабилитация проходит очень медленно, но всё же Алексей постепенно движется к тому, чтобы снова начать самостоятельно ходить и говорить.

Янин женат на Дарье Клюшниковой, участнице “Фабрики звёзд”. За год до инсульта у них родился сын Андрей. Для того, чтобы помогать своему мужу, Дарье приходится много работать, но недавно стало известно, что она съехала от Алексея вместе с сыном. Отмечается, что она не ушла от него, просто жить в городе более удобно для неё и сына, который пошёл в школу.

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