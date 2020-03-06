Владимир Зеленский, украинский лидер, считает, что отправлять отдельное воздушное судно за собакой украинки, находящейся в китайском городе Ухань, – это уже перебор.

Президент добавил, что Анастасия Зинченко, гражданка Украины, может в любой момент времени возвратиться на родину. Что касается собаки, то ее могут разместить в посольстве страны, находящемся в КНР. Потом, когда в Китае снимут запрет на транспортировку зверей, животное будет перевезено в Киев.

По словам Зеленского, если китайские власти не позволяют выпускать ни одно животное с их территории, то Украина ничего не может с этим поделать. Напоминаем, что Зинченко не смогла покинуть КНР, так как ей запретили вылетать из Уханя вместе с собакой. Девушка решила остаться в Китае, не желая бросать своего питомца.