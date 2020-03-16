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Режиссёр порнофильмов Векс Эшли призвала людей, опасающихся коронавируса, брать пример с порноактёров по части соблюдения гигиены.

Как заявила режиссёр, из-за своей профессии порноактёрам приходится весьма тщательно соблюдать гигиену, так как их тело является их работой. Кроме того, Эшли отметила, что порноактёры гораздо лучше разбирают в подобных вещах, о которых люди других профессий даже не думают.

Также режиссёр заявила, что из-за вспышки коронавируса работа над одним фильмом была приостановлена. Также поступить решили и другие студии, так как работа порноактёра редко предполагает работу из дома.

Эшли заявила, что из-за коронавируса сфера порнографии сильно пострадает, и работникам этой сферы придётся хуже всего – они не имеют оплачиваемых больничных и субсидий.

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