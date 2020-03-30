Минобороны РФ опубликовало в Сети видеоролик, на котором демонстрируется полет истребителей Су-57. Западные пользователи пришли в восторг от мастерства российских летчиков.

На размещенных кадрах можно увидеть, как один из пилотов запускает ракету при вертикальном наборе высоты. Этот удивительный трюк поразил многих иностранцев. Пользователи в комментариях к ролику отмечают, что русские, судя по всему, создали собственную физику. Другие назвали российский боевой самолет пятого поколения самым красивым и эффективным в мире.

В описании к ролику при этом отмечается, что Су-57 является модифицированным истребителем, способным резко подниматься в небо после взлета. Все благодаря его новейшей системе управления и улучшенным ускорителям. Воздушное судно прошло массу тестов по множеству сценариев.