Лев Лещенко, госпитализированный с подозрением на коронавирус, незадолго до этого принимал участие в съёмках выпуска “Привет, Андрей!”.

Как сообщается, артист 11 марта вернулся в Москву из путешествия по США и Канаде. При этом, как отмечается, он совершал посадку во Франции из-за неблагоприятных погодных условий, хотя изначально рейс должен был быть прямым.

По неподтверждённой информации, именно во Франции Лещенко и мог заразиться. А уже через неделю, 19 марта, он принял участие в съёмках. Вместе с ним на передаче присутствовали Малахов, Лариса Рубальская, Геннадий Хазанов, Аркадий Укупник. Их самочувствие на данные момент неизвестно.

Таким образом, положенные две недели карантина Лещенко не соблюдал. Наличие у него коронавируса ещё не подтверждено – как сообщил близкий друг Лещенко Владимир Винокур, результатов теста ещё нет.