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6 марта стало известно о смерти Дэвида Пола – американского актёра, наиболее известного благодаря комедии “Няньки” 1994 года, где он сыграл со своим братом-близнецом Питером.

Как отмечается, 8 марта актёру могло бы исполниться 63 года. О его смерти сообщил его брат. Смерть наступила во сне, и её причина в настоящее время неизвестна.

Братья-близнецы Дэвид и Питер родились в городе Хартфорт, причём Дэвид раньше всего лишь на пару секунд, из-за чего и считается старшим. Братья увлеклись бодибилдингом, и в своём родном городе открыли спортзал. Затем спустя некоторое время они переехали в Калифорнию, мечтая о славе.

В 80-х они снялись в таких фильмах как “Варвары”, “Двойные неприятности”, но именно “Няньки” принесли им наибольшую славу. Всего они приняли участие в съёмках более, чем дюжины фильмов.

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