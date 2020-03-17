Юлии Высоцкой, киноактрисе из РФ, удалось почти полностью изменить свой образ, воспользовавшись всего двумя аксессуарами.

Вчера, 16 марта, артистка опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram новую фотографию, которая удивила ее подписчиков. Дело в том, что она предстала перед ними в совершенно новом образе, созданном с помощью нестандартных очков и черного берета. В подписи к снимку она отметила, что решила примерить данные аксессуары, чтобы поддержать идущий сейчас в Сети флешмоб.

Пользователи положительно оценили новый облик актрисы. Некоторые отметили, что сначала даже не узнали Высоцкую, а другие заявили, что она является «женщиной вне времени». Менее чем за сутки фото набрало более 36 тысяч отметок «нравится».