9 марта в Центральном академическом театре Российской армии Лариса Голубкина отметила своё 80-летие.

Среди гостей были такие знаменитости, как Надежда Бабкина, Андрей Малахов, Кира Прошутинская, Станислав Садальский. Именно последний раскрыл, что на мероприятии не было 46-летней дочери Ларисы Марии Голубкиной. При этом внуки Ларисы на праздновании её дня рождения появились.

Как отмечается, между Ларисой и её дочерью непростые отношения. Ранее Мария заявляла, что у её матери слишком авторитарный характер, и она постоянно испытывала давление со стороны родителей. Кроме того, после ссор им сложно наладить отношения и найти общий язык.

9 марта она вместе со своей подругой находилась в деревне Дивеево, и, как заявила именинница, у дочери были личные причины не посещать мероприятие. Остальные же гости от праздника были в восторге.