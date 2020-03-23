В соцсети «Инстаграм» был опубликован видеоролик, на котором демонстрируется стадо коров, разгуливающее по центральному району города Владикавказ.

Запись моментально набрала множество просмотров и вызвало положительную реакцию со стороны пользователей – все благодаря его автору. Дело в том, что во время съемки он сообщил, что в Северной Осетии точно есть «коровавирус». Видео он назвал схожим образом. Напомним, что в мире сейчас идет пандемия коронавируса.

Пользователи, просмотревшие ролик, назвали данный регион «настоящей Индии». Кто-то предположил, что коровы отправились в ближайшие супермаркеты, чтобы скупить оставшуюся гречку.