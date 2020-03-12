В Серпухове из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, который превысил порог заболеваемости, одна из школ города отправилась на карантин, приостановив на неопределённое время учебный процесс.

Согласно имеющейся информации, на внеплановые каникулы отправились все ученики образовательного учреждения №3. Карантин начался с 12 марта, его длительность в настоящее время не сообщается.

После завершения карантина учебные занятия будут скорректированы. Кроме того, в скором времени школьники будут занимать дистанционно, получая домашние задания и требуемый материал при помощи школьного портала.

Также в ближайшие несколько дней в школе все помещения подвергнут дезинфекции для предотвращения повторного заражения после окончания карантина.