Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Серпухове из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, который превысил порог заболеваемости, одна из школ города отправилась на карантин, приостановив на неопределённое время учебный процесс.

Согласно имеющейся информации, на внеплановые каникулы отправились все ученики образовательного учреждения №3. Карантин начался с 12 марта, его длительность в настоящее время не сообщается.

После завершения карантина учебные занятия будут скорректированы. Кроме того, в скором времени школьники будут занимать дистанционно, получая домашние задания и требуемый материал при помощи школьного портала.

Также в ближайшие несколько дней в школе все помещения подвергнут дезинфекции для предотвращения повторного заражения после окончания карантина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
ЦСКА тим – Тбилиси тим | Киев тим – Торпедо тим | Спарта (люб) (жен) – Зволле (люб) (жен) | АЗ (люб) (жен) – Фейеноорд (люб) (жен) | Зволле (люб) (жен) – Витесс (люб) (жен) | Уругвай (4х4) – Швеция (4х4) | Линдоме ГИФ – Эргрюте Гётеборг |
Вам может понравиться

В Обнинске вор-рецидивист пытался скрыться от полиции в ремонтной яме

В Обнинске ночью в дежурную часть позвонил местный житель, сообщивший о подозрительном… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.03.2020
  • читать 1 минуту

Наталья Подольская прокомментировала слухи о расставании с Владимиром Пресняковым

Недавно в Сети появились слухи о том, что Наталья Подольская рассталась с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.03.2020
  • читать 1 минуту

В торговом центре Санкт-Петербурга педофил домогался 12-летней школьницы

В Санкт-Петербурге в примерочной одного из торговых центров педофил совершил насильственные действия… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 10.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 12 марта – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи, 12 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 12 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск, 12 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев, 12 марта – небольшой дождь, до 12 °C | Подольск, 12 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир, 12 марта – облачно с прояснениями, до 15 °C |