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Певица Виктория Макарская в эфире передачи “Звёзды сошлись” рассказала о своём желании уехать в деревню.

Согласно её рассказу, в апреле у неё должны были состояться концерты, но из-за коронавирусной инфекции они были отменены. Аренда зала обошлась ей в 1,5 миллиона рублей. Организаторы предложили перенести концерты на осень, но думать об этом ещё рано – неизвестно, что будет дальше.

Сейчас доход семьи состоит только из гонораров за живые выступления – муж Виктории Антон Макарский уже три года не снимается в кино, а все театры сейчас закрыты. При этом “подушку безопасности” они никогда не создавали, и все деньги вкладывали в новые проекты.

Из-за всей этой ситуации Виктория сейчас даже думает переехать жить в деревню и обзавестись хозяйством, так как, кроме пения, она больше ничего не умеет. Также певица обратилась с заявлением, что мир больше не будет прежним.

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