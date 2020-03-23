Виктория Боня недавно отправилась во Францию – страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также посетила день рождения своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.

День рождения состоялся 22 марта – Алексу исполнилось 35 лет. После расставания с Боней у них сохранились хорошие отношения, поэтому нет ничего удивительного в том, что он пригласил её на свой праздник, отмечаемый на Лазурном берегу. Тем более что у них есть общая дочь Анджелина.

Как сообщила Виктория в своём Instagram, она уверена, что такую круглую дату – 35 лет, необходимо обязательно отмечать. Также она отметила, что не смущается появляться на празднике своего бывшего. Для выхода в свет она выбрала чёрное облегающее платье с выдающимся декольте.