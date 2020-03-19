читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вера Брежнева вернулась в Россию после нескольких недель путешествия по США и Канаде.

На своей странице в Instagram певица показала свою “экипировку” для защиты от коронавируса. В кадре Брежнева запечатлена в свободной толстовке с накинутым капюшоном и серых штанах, а также в защитной маске цвета хаки. В подписи Вера отметила, что “карантин для всех один”, и рассказала, что в подобном виде летала весь март, а также использовала антисептик. Также она в комментариях уточнила, что такую стильную маску ей привезла знакомая из Японии.

За это время она совершила около десяти перелётов, и теперь, наконец, находится дома, успев вернуться до закрытия международного сообщения из-за вспышки коронавируса. Сейчас она соблюдает карантин, и сообщила, что он не страшен, и дома может быть тоже интересно, если есть, чем себя занять.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Ювентус (люб) – Лацио (люб) | Парма (люб) – Рома (люб) | Спортинг тим – Галатасарай тим | Штутгарт (люб) – Гамбург (люб.) | Бавария (люб) – Шальке (люб) | Вердер (люб) – Штутгарт (люб) | Динамо (люб) – Спартак (люб) |
Вам может понравиться

Полицейские порвали русофобский плакат на митинге против Зеленского

В украинском городе Тернополь полицейские разорвали русофобский плакат на митинге, организованном националистами… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

СМИ: Россия подготовила большие неприятности американским военным в Сирии

В арабском информагентстве «Аль-Масдар» рассказали, что РФ подготовила значительные неприятности американским военнослужащим… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Немецкий вирусолог рассказал о новых признаках коронавируса

Глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик рассказал… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 18.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 19 марта – облачно с прояснениями, до 4 °C | город Мытищи, 19 марта – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 19 марта – ясно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 19 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев, 19 марта – пасмурно, до 8 °C | Подольск, 19 марта – небольшой дождь, до 10 °C | Армавир, 19 марта – пасмурно, до 6 °C |