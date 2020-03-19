Вера Брежнева вернулась в Россию после нескольких недель путешествия по США и Канаде.

На своей странице в Instagram певица показала свою “экипировку” для защиты от коронавируса. В кадре Брежнева запечатлена в свободной толстовке с накинутым капюшоном и серых штанах, а также в защитной маске цвета хаки. В подписи Вера отметила, что “карантин для всех один”, и рассказала, что в подобном виде летала весь март, а также использовала антисептик. Также она в комментариях уточнила, что такую стильную маску ей привезла знакомая из Японии.

За это время она совершила около десяти перелётов, и теперь, наконец, находится дома, успев вернуться до закрытия международного сообщения из-за вспышки коронавируса. Сейчас она соблюдает карантин, и сообщила, что он не страшен, и дома может быть тоже интересно, если есть, чем себя занять.