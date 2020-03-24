Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Забайкалье четверо работников вагона-ресторана были приговорены за кражу.

Как сообщается, они украли в общей сумме 130 тысяч рублей, сняв их с банковских карт своих посетителей. Согласно информации следствия, пассажиры расплачивались банковской картой, но связь с банком в пути была достаточно нестабильной. Кроме того, пассажиры вместе с сотрудниками вагона-ресторана употребляли спиртные напитки, и сами сообщили им PIN-коды от своих карт, чтобы потом снять деньги на стоянке.

В итоге, обвиняемые похитили 50 тысяч рублей у одного пассажира, и 80 тысяч рублей – у другого. Решением суда трое из них были приговорены к условному сроку от 1,5 до 2 лет. Четвёртый обвиняемый получил 2 года и 11 месяцев лишения свободы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
ЦСКА Москва (Arcos) – Динамо Киев (Hrusch) | Шахтёр Донецк (LaikingDast) – Спартак Москва (vrico) | Шахтёр Донецк (LaikingDast) – Динамо Киев (Hrusch) | Локомотив Москва (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (vrico) | ЦСКА Москва (Arcos) – Шахтёр Донецк (LaikingDast) | Динамо Киев (Hrusch) – Локомотив Москва (Boulevard_Prospect) | Спартак Москва (vrico) – Динамо Киев (Hrusch) |
Вам может понравиться

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.03.2020
  • читать 1 минуту

Медики рассказали о состоянии здоровья пациентов с коронавирусом на Кубани

Врачи рассказали о состоянии пациентов в Краснодарском крае, у которых была выявлена… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.03.2020
  • читать 1 минуту

Эмили Ратаковски опубликовала фото с обнажённой грудью

Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера. Фотография… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 марта – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи, 24 марта – ясно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 марта – дождь, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 24 марта – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 24 марта – пасмурно, до 1 °C | Подольск, 24 марта – ясно, до 1 °C | Армавир, 24 марта – пасмурно, до 8 °C |