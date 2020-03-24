В Забайкалье четверо работников вагона-ресторана были приговорены за кражу.

Как сообщается, они украли в общей сумме 130 тысяч рублей, сняв их с банковских карт своих посетителей. Согласно информации следствия, пассажиры расплачивались банковской картой, но связь с банком в пути была достаточно нестабильной. Кроме того, пассажиры вместе с сотрудниками вагона-ресторана употребляли спиртные напитки, и сами сообщили им PIN-коды от своих карт, чтобы потом снять деньги на стоянке.

В итоге, обвиняемые похитили 50 тысяч рублей у одного пассажира, и 80 тысяч рублей – у другого. Решением суда трое из них были приговорены к условному сроку от 1,5 до 2 лет. Четвёртый обвиняемый получил 2 года и 11 месяцев лишения свободы.