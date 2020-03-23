читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Южно-Сахалинске пятеро детей отравились парами хлора во время посещения бассейна.

Как сообщается, инцидент произошёл 21 марта. Пострадавшим от 4 до 11 лет, они были доставлены в местную больницу. Было установлено, что в бассейне проходило празднование дня рождения одного из детей. Малолетние дети вместе с родителями находились в банном комплексе областного центра, где проводили время, купаясь в бассейне.

После установления диагноза отравления парами хлора двое детей были госпитализированы в срочном порядке, остальные трое – отправлены на амбулаторное лечение.

По факту отравления несовершеннолетних организована проверка правоохранительными органами. Ведётся установление обстоятельств случившегося.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
РБ Лейпциг (LaikingDast) – Бавария Мюнхен (Lomik)/Байер 04 (KravaRK) | Боруссия Дортмунд (Mr.Jab) – Байер 04 (KravaRK) | Бавария Мюнхен (Lomik)/Байер 04 (KravaRK) – Боруссия Дортмунд (Mr.Jab) | Боруссия Дортмунд (Mr.Jab) – Боруссия Менхенгладбах (Arcos)/РБ Лейпциг (LaikingDast) | Байер 04 (KravaRK) – Бавария Мюнхен (Lomik)/Байер 04 (KravaRK) | РБ Лейпциг (LaikingDast) – Боруссия Дортмунд (Mr.Jab) | Боруссия Менхенгладбах (Arcos)/РБ Лейпциг (LaikingDast) – Байер 04 (KravaRK) |
Вам может понравиться

Выяснилось, какое наследство оставил Эдуард Лимонов своим детям

Журналисты выяснили, как распределится наследство писателя Эдуарда Лимонова, который скончался 17 марта… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 21.03.2020
  • читать 1 минуту

В Шелеховской районе нарушитель потерял свой паспорт на месте инцидента

В Шелеховском районе Иркутской области был задержан водитель Toyota Vista, пытавшийся скрыться… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 22.03.2020
  • читать 1 минуту

Глава Ленобласти Дрозденко рассказал о мерах по поддержке бизнеса в условиях коронавируса

Власти Ленобласти на совещании из-за коронавирусной инфекции решили организовать меры поддержки для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 20.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 марта – ясно, до 1 °C | город Мытищи, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 марта – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 23 марта – пасмурно, до -5 °C | Королев, 23 марта – пасмурно, до 13 °C | Подольск, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир, 23 марта – пасмурно, до 13 °C |