В Южно-Сахалинске пятеро детей отравились парами хлора во время посещения бассейна.

Как сообщается, инцидент произошёл 21 марта. Пострадавшим от 4 до 11 лет, они были доставлены в местную больницу. Было установлено, что в бассейне проходило празднование дня рождения одного из детей. Малолетние дети вместе с родителями находились в банном комплексе областного центра, где проводили время, купаясь в бассейне.

После установления диагноза отравления парами хлора двое детей были госпитализированы в срочном порядке, остальные трое – отправлены на амбулаторное лечение.

По факту отравления несовершеннолетних организована проверка правоохранительными органами. Ведётся установление обстоятельств случившегося.