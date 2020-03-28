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В Выборг прибыли мощи преподобного Арсения Коневского, а также Коневская икона Божией Матери.

Как сообщается, днём 27 марта в Спасо-Преображенском соборе состоялось молебное пение в защиту от коронавируса. В соборе, по имеющейся информации, несмотря на меры предосторожности, собралось людей больше рекомендованного чуть ли не в два раза.

В городе святыни пробудут до 29 марта. Отмечается, что они доступны для посещения весь день. Кроме того, после обсуждения ситуации по телефону, глава Ленобласти Александр Дрозденко и епископ Выборгский и Приозерский Игнатий приняли решение совершить 29 марта облёт региона со святынями. Облёт будет совершён вместо молебных пений для того, чтобы предотвратить лишнее скопление людей.

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