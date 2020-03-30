В Республике Татарстан был введён режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Таким образом, покидать место карантина можно только в случае крайней необходимости: прямой угрозы жизни или здоровью, и в экстренной ситуации. Также покидать помещения имеют право сотрудники предприятий непрерывного цикла, больниц, и работники компаний из сфер, связанных с продовольствием.

Остальные жители могут покидать дома только в соответствие с порядком, который будет прописан в течение двух дней. Нарушители будут привлечены к административной ответственности. В настоящее время штраф составляет от 100 до 500 рублей, но уже завтра сумма будет увеличена.

Также с 1 апреля будут приостановлены межмуниципальные перевозки людей и багажа.