В Сыктывкаре вынесен приговор пенсионеру, который зарубил свою сожительницу.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл вечером 9 октября 2019 года. 56-летний мужчина во время застолья поругался со своей сожительницей. Злоумышленник схватил топор и несколько раз нанёс удары женщине топором по голове и шее. Полученные травмы были слишком тяжёлыми, и потерпевшая скончалась на месте инцидента.

Поначалу мужчина отрицал свою вину, заявив, что он нашел погибшую в таком виде по возвращению домой. Он якобы пытался оказать ей первую помощь и поэтому испачкался кровью.

Однако следователям удалось доказать его вину. Суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.