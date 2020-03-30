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В американском издании The Drive сообщили, что российские атомные подлодки (АПЛ), «застигнутые врасплох» могут запускать имеющиеся ракеты, находясь возле стенки причала.

Согласно словам авторов статьи, во время существования Советского Союза была разработана необычная военно-морская тактика, которую, как оказалось, продолжает применять РФ. Выяснилось, что АПЛ «Северодвинск» способна осуществлять запуск «Калибров» даже рядом с причальной стенкой, в случае если противник смог «застигнуть ее врасплох».

В СМИ напоминают, что эта субмарина относится к проекту 885 «Ясень». Российский ВМФ принял ее на вооружение около шести лет назад. Она отличается от других подлодок возможностью комбинировать торпедное и ракетное вооружение. «Северодвинск» может погрузиться на глубину до 600 метров, а ее максимальная скорость составляет 31 узел (под водой).

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