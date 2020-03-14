Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил о разработке сайта, при помощи которого пользователи смогут проверить, есть ли у них какие-либо симптомы коронавируса.

Заявление было сделано на пресс-конференции, где Трамп, в связи с эпидемией коронавируса, также сообщил о введении в США общенационального режима чрезвычайной ситуации.

Согласно сообщению Трампа, разработкой сайта займётся Google. Когда точно будет запущен сайт и в чём именно будет заключаться его работа, не уточняется. Предполагается, что на сайте будет необходимо ответить на ряд вопросов. После этого результат опроса покажет, есть ли у человека необходимость пройти тест на коронавирус.

Отмечается, что руководство Google не подозревало о плане Трампа рассказать о разработке сайта. Кроме того, уточнялось, что созданием сайта займёт компания Verily, а не Google.