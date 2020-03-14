читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции заявил о разработке сайта, при помощи которого пользователи смогут проверить, есть ли у них какие-либо симптомы коронавируса.

Заявление было сделано на пресс-конференции, где Трамп, в связи с эпидемией коронавируса, также сообщил о введении в США общенационального режима чрезвычайной ситуации.

Согласно сообщению Трампа, разработкой сайта займётся Google. Когда точно будет запущен сайт и в чём именно будет заключаться его работа, не уточняется. Предполагается, что на сайте будет необходимо ответить на ряд вопросов. После этого результат опроса покажет, есть ли у человека необходимость пройти тест на коронавирус.

Отмечается, что руководство Google не подозревало о плане Трампа рассказать о разработке сайта. Кроме того, уточнялось, что созданием сайта займёт компания Verily, а не Google.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Барока II – Чиппа Юнайтед II | ПСВ (люб) – Аякс (люб) | Россия (люб) (жен) – Франция (люб) (жен) | Олимпик Мытищи – Балашиха | Академия футбола Челябинск – Академия футбола Челябинск | Меркурий-КНТЭУ Киев – Десна Погребы | Коаст Стима – Администрация полиции ФК |
Вам может понравиться

Российский боец UFC считает коронавирус «бредом»

Алексей Кунченко, боец UFC из РФ, во время беседы с журналистами сообщил… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Россия использовала в Сирии самолёт, за который США пригрозила ядерным ударом

По данным портала “Авиа.про”, Россия применила в Сирии самолёт Ил-22ПП “Порубщик”. Отличительной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 11.03.2020
  • читать 1 минуту

Из-за ОРВИ в школе Серпухова объявлен карантин

В Серпухове из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, который превысил порог заболеваемости, одна… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 12.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 14 марта – небольшая облачность, до -2 °C | город Мытищи, 14 марта – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский, 14 марта – ясно, до -6 °C | Южно-Сахалинск, 14 марта – небольшой снег, до -7 °C | Королев, 14 марта – пасмурно, до 12 °C | Подольск, 14 марта – облачно с прояснениями, до 5 °C | Армавир, 14 марта – небольшой дождь, до 12 °C |