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В США был арестован мужчина, облизавший товары в супермаркете, и снявший это на видео.

Инцидент произошёл в городе Уоррентон штата Миссури. 26-летний мужчина снял на видео, как он облизывает продукты в магазине Walmart. Видеозапись была опубликована в соцсетях и вызвала сильное возмущение пользователей Сети во всём мире.

Как было выяснено, видеозапись была снята ещё 11 марта, в начале эпидемии коронавируса. Кроме того, обнаружилось, что мужчина ранее был судим за грабёж, кражу огнестрельного оружия, хранение наркотических веществ и вождение в пьяном виде.

Сейчас обвиняемый находится в тюрьме, ему предъявлено обвинение в террористической угрозе. Отмечается, что с 25 марта в США угрозы и попытки инфицирования коронавирусом будут приравниваться к терроризму.

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