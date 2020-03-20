В Сосновом Бору в реке было найдено тело пожилой женщины.

Как сообщается, супруг погибшей, проживающий в доме №57 на Молодёжной улице, обратился в правоохранительные органы утром 19 марта. Согласно его рассказу, 17 марта в 10 утра его 58-летняя жена уехала из дома на такси на Пионерскую улицу к судебным приставам.

В тот же день в полицию обратился местный житель, который сообщил о замеченном в реке предмете, похожем на тело человека. Прибывшие сотрудники полиции действительно обнаружили под мостом труп женщины. Во время поисковых мероприятий были найдены её куртка и сумка с паспортом.

В настоящее время тело было направлено в морг для установления причин смерти погибшей. Ведётся выяснение обстоятельств случившегося.