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Управление Роспотребнадзора озвучило статистику по коронавирусной инфекции по Смоленску и Смоленской области.

Отмечается, что в регионе не было зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Всего в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 75 человек, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. При этом ранее сообщалось о 56 гражданах, находящихся под наблюдением.

Всех наблюдаемых ежедневно посещают врачи для получения информации об их самочувствии. Отмечается, что если человек, прибывший из-за границы, не позвонил в Роспотребнадзор, то к нему или к его родственникам придут сотрудники правоохранительных органов. Информация о всех людях, пересекших границу, проверяется и держится под контролем.

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