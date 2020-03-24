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Археологи нашли свидетельства мировой катастрофы, произошедшей около 12,8 тысячи лет назад, во время раскопок, проведенных в Сирии.

Отмечается, что раскопки проводились неподалеку от населенного пункта Абу-Хурейра. Исследователи обнаружили необычный слой «темной материи», который возник в результате падения большой кометы, состоявшей изо льда и газа. По мнению экспертов, данное событие могло привести к значительному падению температур и исчезновению древнейших цивилизаций.

Обнаруженный специалистами слой богат углеродом, содержащим в себе миллионы крошечных алмазов, которые могли сформироваться только при воздействии на землю огромных температур – не ниже 2,2 тысячи градусов. Это является еще одним доказательством падения кометы.

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