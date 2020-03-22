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В Шелеховском районе Иркутской области был задержан водитель Toyota Vista, пытавшийся скрыться от преследующих его полицейских.

Как сообщается, инцидент произошёл в селе Баклаши. Мужчину остановили инспекторы ГИБДД для проверки документов. Однако водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Сотрудники полиции бросились в погоню.

В селе Введенщина мужчина, не знавший местных дорог, оказался в тупике. Здесь он дождался, пока к нему подойдёт полицейский, вышедший из своей машины, после чего сбил инспектора, сдав назад. Второй полицейский начал стрелять по колёсам.

Нарушитель смог проехать ещё около 150-ти метров, после чего он сбежал из машины, не заметив потерянного рядом с ней паспорта. В итоге, нарушитель был задержан по адресу прописки в посёлке Большой Луг. Выяснилось, что 28-летнего водителя лишили прав ещё в ноябре прошлого года.

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