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В Саратовской области с 30 марта начнётся проверка соблюдения режима самоизоляции граждан.

Как сообщается, на улицах и в общественных местах будут организованы комплексные меры, направленные на выяснение того, насколько жители региона придерживаются режима самоизоляции. При этом о штрафных санкциях за нарушение не сообщается – сотрудники полиции проведут с находящими на улицах гражданами разъяснительную работу. Из-за этого также будет увеличен личный состав.

Кроме того, сообщается, что в Саратовской области диагностировано два случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медицинских специалистов находятся 3 576 человек. За прошедшие сутки в регион въехало более 200 человек, все они были взяты под наблюдение полиции и медиков.

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