В правительстве Саратовской области состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Согласно сообщению главы регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой, за прошедшие сутки с наблюдения было снято 43 человека. При этом было обследовано 27 человек с симптомами, не исключающими наличие у них коронавируса.

У одной пациентки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился. В настоящее время эта пациентка находится в боксированной палате, её состояние оценивается как удовлетворительное. В качестве лечения назначена противовирусная терапия.

За весь период наблюдения было снято 160 человек, а обследовано около 400. Сообщается, что все медики, которым предстоит работа с заражёнными коронавирусом пациентами, дали своё согласие.

Также отмечается, что после обсуждения был отклонён выезд детей за пределы Саратовской области в рамках экскурсионных программ.