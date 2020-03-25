В Саратове сотрудник полиции обвиняется в применении силы к задержанному.

Инцидент произошёл 28 января, когда в отделение полиции был доставлен 34-летний мужчина, совершивший административное правонарушение.

Согласно информации следователей, сотрудник полиции, находясь при исполнении, схватил мужчину и ударил его о дверной косяк. В итоге мужчина получил удар по голове, что причинило ему боль, также он заработал телесные повреждения.

О произошедшем узнала служба безопасности МВД. В отношении провинившегося сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, его уволят и накажут по закону. Кроме того, начальство обвиняемого будут привлечено к дисциплинарной ответственности из-за своего сотрудника.