Министерство здравоохранения Саратовской области рассказало о состоянии здоровья пациентки, у которой официально был подтверждён диагноз коронавируса.

В настоящее время женщина госпитализирована в базовом медицинском учреждении стационарного типа. Отмечается, что женщина была госпитализирована ещё 18 марта – она вернулась из Италии. Взятые у неё анализы были направлены в Новосибирск. 19 марта около 17 часов вечера диагноз коронавируса у неё был подтверждён.

Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Женщину проконсультировали специалисты, она находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящее время ей назначена противовирусная терапия.

Муж и двое детей заражённой также находятся под медицинским наблюдением в стационаре, их состояние также оценивается как удовлетворительное.