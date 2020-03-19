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Министерство здравоохранения Саратовской области рассказало о состоянии здоровья пациентки, у которой официально был подтверждён диагноз коронавируса.

В настоящее время женщина госпитализирована в базовом медицинском учреждении стационарного типа. Отмечается, что женщина была госпитализирована ещё 18 марта – она вернулась из Италии. Взятые у неё анализы были направлены в Новосибирск. 19 марта около 17 часов вечера диагноз коронавируса у неё был подтверждён.

Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Женщину проконсультировали специалисты, она находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящее время ей назначена противовирусная терапия.

Муж и двое детей заражённой также находятся под медицинским наблюдением в стационаре, их состояние также оценивается как удовлетворительное.

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