В Санкт-Петербурге был задержан 32-летний мужчина, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении двух девочек.

Как сообщается, 9 марта мужчина примерно в пять часов вечера зашёл в примерочную к 13-летней девочке. Здесь он начал приставать к школьнице, после чего сбежал. Инцидент произошёл в ТРЦ “Галерея” на Лиговском проспекте.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, из примет девочка особенно отметила голубые глаза мужчины. В ходе расследования подозреваемый был обнаружен.

Кроме того, выяснилось, что 29 марта 2019 года мужчина уже совершал аналогичное преступление по отношению к школьнице 16-ти лет, причём это происходило в примерочной того же самого магазина. Было возбуждено ещё одно уголовное дело.