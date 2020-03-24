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В Санкт-Петербурге был отстранён от работы машинист маршрута № 6108 Луга – Петербург.

Причиной для увольнения послужило объявление о коронавирусе, сделанное под звуки похоронного марша. Как сообщается, прозвучало это объявление 19 марта. Локомотивная бригада, исходя из мер предосторожности, сделало объявление о симптомах и профилактике коронавируса, при этом музыкальным сопровождением им послужил “Траурный марш” Шопена.

О произошедшем инциденте узнало руководство машиниста, после этого провинившийся был отстранён от своей должности. Информация об его увольнении была официально подтверждена, однако не уточняется, уволили ли машиниста по статье, или он написал заявление по собственному желанию.

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