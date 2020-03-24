В Санкт-Петербурге ведётся поиск мужчины, спрыгнувшего с моста Александра Невского в Неву.

Инцидент произошёл 24 марта утром около 9:25. Отмечается, что произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. В кадре можно увидеть, что мужчина некоторое время стоит на мосте, затем раздевается, после чего “рыбкой” прыгает в воду. Судя по видеокадрам, с моста он спрыгнул намеренно.

Спустя несколько секунд он появляется на поверхности реки и продолжает плыть дальше. Некоторое время он держится на поверхности, затем течение уносит его дальше.

О произошедшем в дежурную часть сообщили очевидцы. В настоящее время спасательные службы продолжают поиски мужчины. На мосту были найдены вещи, предположительно, принадлежащие ему, а также документы на имя Сергея.