В Приморье водителя автобуса, вытолкавшего на улицу 94-летнего ветерана, а также порвавшего его заявление, обязали выплатить крупный штраф.

Инцидент произошёл зимой 2018 года. 94-летний ветеран Великой Отечественной войны хотел воспользоваться своим правом на бесплатный проезд на общественном автобусе, и предъявил удостоверение ветерана. Но водитель транспортного средства пришёл в ярость и порвал документ, а самого ветерана вытолкнул на улицу из автобуса.

В итоге, мужчина был обвинён в повреждении официального документа из корыстных побуждений или личной заинтересованности. 2 марта 2020 года его приговорили к выплате штрафа в размере ста тысяч рублей. На данный момент приговор в силу не вступил и может быть обжалован.